Nihal Candan hayatını kaybetti

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

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23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, yaklaşık altı ay sonra tahliye edildi. İlk olarak anoreksiya hastalığı nedeniyle Nihal Candan serbest bırakılırken, kısa süre sonra kardeşi Bahar Candan da cezaevinden çıktı.

Cezaevinden tahliye edildikten sonra anoreksiya nervoza nedeniyle 30 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, durumun ciddiyetini sosyal medya üzerinden duyurdu.