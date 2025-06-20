Donald Trump: İran'ın en fazla 2 haftası var

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek “İran'ın en fazla 2 haftası var” ifadelerini kullandı. İran’la müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Trump, İsrail’e müdahale etmenin zor olduğunu da dile getirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "İran, ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil. İran'ın en fazla 2 haftası var" ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile müzakere halinde olduklarını belirtirken "İsrail'e dur demem zor" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Savaşı nasıl durduracağımı bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz. İran'la bir süredir görüşüyoruz. İran, Avrupa ile görüşmek istemiyor. İran'ın nükleere sahip olmasına haftalar var.