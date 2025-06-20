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BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi

BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar nedeniyle komşu ülkelerde yaşayan 600 bin mültecinin ülkelerine döndüğünü ifade etti.

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Grandi, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönüşlere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Bugünün Dünya Mülteci Günü olduğunu hatırlatan Grandi, "Bu günü, 14 yıllık çatışmanın ardından komşu ülkelerden dönen 600 bin kişiden bazılarıyla birlikte Suriye'de geçiriyorum." ifadesini kullandı.

Grandi, Suriye'nin, geri dönenler için güvenlik, fırsatlar ve destek sağlandığında, nihayet mülteci statüsünden çıkabilecekleri bir yer olduğuna işaret etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, dün X'ten yaptığı paylaşımda, "Aralıktan bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişi evlerine döndü." bilgisini vermişti.

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