Bakan Şimşek'ten faiz mesajı: Enflasyon oranında düşecek

Enflasyonun 2026’da yüzde 20’lere ineceğini, 2027’de 15 ve altında olacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aynı dönemde faiz oranının da enflasyonun biraz üzerinde konumlanacağını ifade etti.

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Hafta başından bu yana Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle art arda bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomiye ilişkin sorularını da yanıtlıyor. Şimşek bu toplantılarda bir süredir yürütülen ekonomi programının sıkıntısız bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerken, İran ve İsrail savaşının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği konusunu da değerlendirdi. Bakan Şimşek’in, İran-İsrail savaşından dolayı petrol fiyatlarının daha da yükseleceği bilgisini vekillerle paylaştığı öğrenildi.

ÜÇ SEKTÖR TETİKLİYOR

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç sektör olduğunu söyledi. Bunları; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıraladı. Bu üç sektörün enflasyonu artırdığını ifade eden Bakan Şimşek, söz konusu üç sektörde fiyatların düşürülmesi yönünde çalışma yaptıklarını açıkladı. Şimşek, enflasyonun düşmesiyle birlikte özellikle kira ve konut satış fiyatlarının düşeceğini de kaydederek, TOKİ’nin konut sayısını artırmasıyla da söz konusu sıkıntıların çözüleceği bilgisini verdi.

TASARRUF AŞISI TUTTU

Toplantılarda ayrıca, 2024’te yayımlanan Kamuda Tasarruf Genelgesi’yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şimşek’in milletvekillerine verdiği bilgilere göre kamuda ciddi anlamda tasarruf sağlanmış durumda. Mehmet Şimşek’in özellikle kamu araçlarının satılmasıyla beraber gelir elde edildiğinin altını çizdi.