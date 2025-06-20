Okullar tatile girdi yeni kıyafet kararı seneye uygulanacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

TÜRKİYE'de bugün 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatile girdi. 2025 - 2026 Eğitim dönemi 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Okullarda serbest kıyafet uygulaması yeni eğitim-öğretim döneminde sona erecek. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte forma uygulaması yeniden başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin alınan kararı karne dağıtırken açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatiline karnelerini alarak girdiler. Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.

Seneye formaya dönülecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra yıllık değerlendirme basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Okullarda forma uygulaması geri dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını belirtti.

Bugün itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için sona erdiğini dile getiren Tekin, bu süreçteki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti. Bakan Yusuf Tekin seneye formaya dönüleceğini belirterek şunları söyledi:

-"Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak."

- "Çocuklarımız ebeveyn ya da büyükleri olarak bizlerle irtibata geçerken çok fazla sosyal medya dili kullanmaya başladı. Geleneğimizden beslenen çok sayıda kelimenin unutulduğu, çocuklarımız tarafından kullanılmadığı bir dönem yaşamaya başladık. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür' projesinin devamı niteliğinde bu yıl söz varlığımızın tespitiyle ilgili önemli projeyi daha hayata geçirdik"

4+4+4 sistemi

Bir gazetecinin "4+4+4" sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve az olan Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini söyledi. Tekin şunları söyledi:

-"Bu anlamda Türkiye, bu iki önemli gerekçenin sonlandığı bir dönemi yaşıyor. Artık bu Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinin getirdiği dayatmacı mantık artık ortadan kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor. Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız."