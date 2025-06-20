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Denizli'de okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma

Denizli'de okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma

Denizli'nin Çivril ilçesindeki lisede kavga eden iki öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Emine Özcan Anadolu Lisesinde görev yapan İngilizce öğretmeni B.K. ile coğrafya öğretmeni M.S. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda M.S. yüzünden yaralandı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan M.S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, her iki öğretmenin polise giderek birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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