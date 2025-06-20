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Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu

Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu

Dusan Tadic geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılmıştı. 36 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Olympiakos oldu. Tadic'in Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı, sene başına 4 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

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Süper Lig'de geride kalan sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı.

İki sezondur sarı - lacivertli formayı terleten yıldızlardan Dzeko, Fiorentina ile anlaşmıştı ancak Tadic'in yeni durağı belirsizliğini koruyordu.

Ajax'a geri döneceği konuşulan Sırp futbolcunun ülkesi Sırbistan'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Tadic Olympiakos forması giyecek

Sportske'nin haberine göre tecrübeli futbolcu, Yunanistan devi Olympiakos'un yolunu tutacak.

Haberin devamında Olympiakos'un Tadic'e sene başına 4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve yıldız ismin bu kontrata ikna olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Tadic'in Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Olympiakos'a yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 29 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.

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