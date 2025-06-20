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Denizli'de 29 yaşındaki Esra'nın feci ölümü

Denizli'de 29 yaşındaki Esra'nın feci ölümü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 29 yaşındaki Esra Ekinci, 5. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Denizli'de 29 yaşındaki Esra'nın feci ölümü - Resim: 0

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekinci'nin sosyal medyada emlak ve psikoloji ile ilgili videolar paylaştığı görüldü. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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