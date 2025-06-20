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Ünlü yoga eğitmeni İrem Güneş'ten Gazze'ye yardım için bağış yogası

Ünlü yoga eğitmeni İrem Güneş'ten Gazze'ye yardım için bağış yogası

Yoganın ünlü isimlerinden İrem Güneş, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmadı. İrem Güneş, açlıkla mücadele eden Gazze halkı için ücretsiz ders vererek bağış topluyor. Uluslararası Yoga gününde hem yoga yapmak hem de Gazze'ye destek olmak isteyenler bağış yapıp bu derse katılabilir.

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Uluslararası Yoga Günü'nü güzel bir iş için fırsata dönüştüren ünlü yoga eğitmeni İrem Güneş, Gazze için bağış kampanyası başlattı. Pazar günü ücretsiz yoga ders verecek olan İrem Güneş, Gazze'ye bağış yapma şartı koydu. 

Az çok fark etmez bağış yap katıl
22 Haziran pazar günü yapılacak olan yoga dersi online olacak. Gazze için bağış şartı da herkesin bütçesine göre. Bağış yapıp dekont atanlara İrem Güneş, online yoga dersinin linkini iletiyor. irem güneş gazze yoga

Gazze'ye bağış yapmak ve yoga dersine katılmak isteyenler İrem Güneş (buraya tıklayıp) ile instagram hesabı üzerinden iletişime geçebilirler. 

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