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Merkez Bankası açıkladı: Mayıs ayı konut fiyat endeksi belli oldu!

Merkez Bankası açıkladı: Mayıs ayı konut fiyat endeksi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Mayıs ayına yönelik konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkinKonut Fiyat Endeksi (KFE)verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artarak 182,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.

Konut fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,9 artmış,reel olarak ise yüzde 3,6 azalmıştı.

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