Diyarbakır'da öldürülen 10 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! Kan donduran itiraf: Denk geldi

Diyarbakır'da kaybolan 10 yaşındaki Yasemin Y., oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde öldürülmüş halde bulunmuş ve 17 yaşındaki kuzeni gözaltına alınmıştı. Kuzenin evinde bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulunmuştu. Katil zanlısı kuzen ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti, tutuklandı.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kemertaş Mahallesi'nde bir sitede oturan aile, kızları Yasemin Y'nin (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama başlatıldı.

Defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Çalışmalar sonucu Yasemin Y'nin cesedi, oturduğu sitenin bir başka bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evinde kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulunan kuzen tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. adliyeye çıkarıldı. M.Ç, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. M.Ç'nin sorgusunun devam ettiği sırada, 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç. "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı, İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Cinayeti itiraf etti

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden ve bunalıma giren M.Ç. ilk ifadesinde "Ben öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti.

"Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum" diyen M.Ç., ifadesine göre, Yasemin Yıldırım'ı öldürmeye cinayetten bir gün önce karar verdi. Neden onu öldürmeye karar verdiğini ise "Denk geldi" diyerek açıkladı.