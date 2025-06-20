Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor, eski futbolcusu Paul Onuachu'yu 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katıyor. Onuachu, 2023/24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı geçiren ve topladığı 51 puanla sıralamada 7. basamakta yer alan Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatmak için harekete geçti.

Hücum hattında soru işareti oluşturmayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo - mavililerin gündemine eski futbolcusu Paul Onuachu gelmişti.

2023/24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu bu kez bonservisiyle Türkiye'ye geliyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo - mavililer, Nijeryalı yıldız için Southampton ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberin devamında Trabzonspor ve Onuachu arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Southampton ile 28 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.