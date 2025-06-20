BIST 9.210
DOLAR 39,68
EURO 45,76
ALTIN 4.278,10
HABER /  GÜNCEL

Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir

Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir

İsrail-İran çatışmasıyla gerilimin tırmandığı Orta Doğu'da kıtlık tehlikesi ortaya çıktı. Orta Doğu ülkesine gıda güvensizliğinin endişe verici seviyelere ulaştığını bildiren Birleşmiş Milletler, birkaç ay içinde harekete geçilmezse insani felaketin yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek aylarda Yemen'de kıtlık noktalarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. OCHA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de gıda güvensizliğinin hâlâ endişe verici seviyelerde olduğu belirtildi.

Yemen'de milyonlarca kişinin şiddetli açlık sıkıntısı çektiği, gelecek aylarda bölge bölge kıtlık durumunun ortaya çıkabileceği kaydedildi. Açıklamada, insanların hayatlarını kurtarmak için şimdiden harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani , dün BM Mukim Koordinatörü Julien Harneis ile ülkede kötüleşen insani duruma destek vermek için uluslararası kaynakların harekete geçirilmesi konusunu görüşmüştü.

Ülkenin insani bir felaketten kurtarılması çağrısı

BM, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2025 Yemen İnsani Müdahale Planı'nın yüzde 10'dan az finanse edildiğini belirterek, ülkenin insani bir felaketten kurtarılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, başkent Sana dahil olmak üzere birçok il ve şehri kontrol eden Husiler ile meşru hükümete bağlı güçler arasında 21 Eylül 2014'te başlayan savaşta Nisan 2022'den bu yana sükûnet hakim. BM'ye göre Yemen'deki savaş, ülkedeki birçok sektörü yıkıp yok ederek dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açtı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan İsrail'e şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Microsoft binasını vurdu
İran'dan İsrail'e şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Microsoft binasını vurdu
Hamaney'e suikast tehditleri, Rusya'dan açık uyarı: Pandora'nın kutusu açılır
Hamaney'e suikast tehditleri, Rusya'dan açık uyarı: Pandora'nın kutusu açılır
31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı
31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı
Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var
Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var
İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü
İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü
El ve koltuk altı terlemesi kabus olmaktan çıkıyor
El ve koltuk altı terlemesi kabus olmaktan çıkıyor
Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu
Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu
Okullarda karne günü! Yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile giriyor
Okullarda karne günü! Yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile giriyor
Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi
Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları