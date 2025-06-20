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HABER /  POLİTİKA

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları

CHP Kadın Kolları’nın Avcılar’da düzenlediği “Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü”nde polisle kadınlar arasında arbede yaşandı.

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CHP Kadın Kolları, Avcılar'da Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü düzenledi.  İzinsiz bir şekilde düzenlenen yürüyüşte polis, tarafların dağılmasını istedi. Ancak taraflar dağılmadı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da polisin müdahalede bulunduğunu söyledi. 

Polislere "Terbiyesizler" diye bağıran grupla koşan Asu Kaya, yürümekte ısrar etti. Yanına gelen polis ekiplerinin sakinlikle konuşmaya çalışması da dikkati çekti. Polis barikatı ile arkadan gelen kadınların sıkıştırmasıyla arada kalan Asu Kaya zor anlar yaşadı.

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