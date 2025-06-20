Herkes Toyota Supra'nın peşinde! Motoru ve şanzımanı yok, 30 milyon lira verdiler
1993 model Toyota Supra, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sisteminde yeniden yer aldı. Toyota Supra'nın taliplileri ihalenin ne zaman olacağını merak ederken, araca birçok eksiği bulunmasına rağmen 30 milyon liralık teklif geldiği öğrenildi. Türkiye'de tek olacak olan Toyota Supra ile ilgili detaylar şöyle...
NTV'de yer alan habere göre, otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği 1993 model Toyota Supra yeniden Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sisteminde görünmeye başladı. Motor, şanzıman, elektrik tesisatı ve birçok sorunu olan Toyota Supra'nın taliplileri ihalenin ne zaman olacağını merak ediyor. İnternette viral olan ve ihaleye ilişkin aracın sahibinin dava açtığını, aracı ihaleden çektirip aldığı ve sonrasında aracın motor, şanzıman gibi eksiklerini yaptırıp trafiğe çıkaracağına dair gerçekle ilgili olmayan iddialar ortaya atılmıştı.
Kilometresi belli değil
Kaynakların ilettiğine göre araç Türkiye'ye Irak üzerinden giriş yapıyor ve Habur'da teslim ediliyor. Aracın anahtarı olmasına rağmen aküsü bitik olduğundan ve elektrik tesisatında sorunlar bulunduğundan kilometresi belirlenemedi. Benzin deposu ibresine bakıldığında ise deponun yarıya yakın dolu olduğu görünüyor.
Neler yapılması gerekiyor?
Aracın ekspertizi geçtiğimiz Mart ayında Diyarbakır'dan Osman Demir adlı kişi gerçekleştirdi. Ekspertiz raporunda aracın anahtarının bulunduğu, motor, şanzıman ve bağlantı parçalarının olmadığı, ön camının kırık olduğu, ön ve arka tamponlarında darbeler olduğu, iç döşeme ve koltuklarında hasar bulunduğu, hoparlör kapaklarının hasarlı olduğu, sağ farın hasarlı, arka cam sileceğinin olmadığı, bagaj açma kolunun hasarlı olduğu, elektronik ve mekanik parçalarının eksikliği, alt takımlarının ne durumda olduğunun tespit edilemediği, kaportasında darbe, çizik, çürüme ve boya döküntüleri bulunduğu, lastiklerinin yıpranmış ve stepnesinin bulunmadığı belirtildi.
"30 milyon teklif eden var"
Türkiye'de tek olacak olan Toyota Supra'ya ilişkin ulaşılan kaynak, araç için 30 milyon liranın teklif edildiğini açıkladı. Daha önceki ihale sürecinde işletmenin telefonlarının hiç susmadığı belirtilirken güncel ilanın hatayla yayınlandığı, şu anda ihalede olmayıp aracın ambarda tutulduğu ve eğer ihale olacaksa 27 Haziran 2025 tarihinde ihalenin gerçekleşebileceğini söyledi.