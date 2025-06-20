Herkes Toyota Supra'nın peşinde! Motoru ve şanzımanı yok, 30 milyon lira verdiler

NTV'de yer alan habere göre, otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği 1993 model Toyota Supra yeniden Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sisteminde görünmeye başladı. Motor, şanzıman, elektrik tesisatı ve birçok sorunu olan Toyota Supra'nın taliplileri ihalenin ne zaman olacağını merak ediyor. İnternette viral olan ve ihaleye ilişkin aracın sahibinin dava açtığını, aracı ihaleden çektirip aldığı ve sonrasında aracın motor, şanzıman gibi eksiklerini yaptırıp trafiğe çıkaracağına dair gerçekle ilgili olmayan iddialar ortaya atılmıştı.