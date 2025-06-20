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TGRT haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e Gürkan Hacır'dan yanıt: Kabak tadı verdi

TGRT haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e Gürkan Hacır'dan yanıt: Kabak tadı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TGRT Haber'i boykot çağrısına, aynı kanalda program sunan gazeteci Gürkan Hacır'dan tepki göstererek "Bu yuhalatmalar kabak tadı verdi, biz gazetecilik yapıyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonların ardından açıkladığı boykot listesi tepki çekti.

Özel son olarak Avcılar mitinginde TGRT için "TGRT var ya, adeta CHP’ye sövmeye ant içmiş durumda. Bunlar parayı İhlas markasından kazanıyor. Ürünlerini almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gürkan Hacır, TGRT Haber’de sunduğu "Taksim Meydanı" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avcılar mitinginde TGRT Haber’i hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

"KABAK TADI VERDİ"
Programda konuşan Hacır, "Gündem neyse onu konuşuyoruz. Bu boykot çağrıları, hedef göstermeler, yuhalatmalar da artık kabak tadı verdi" dedi.

Hacır, kimsenin talimatıyla hareket etmediklerini ve sadece gazetecilik yaptıklarını vurgulayarak, “Kimse bize karışmadan, herhangi bir talimat olmadan yayınımızı yapıyoruz. Haftada üç program sunuyorum, çeşitli görüşlere yer veriyoruz. Türkiye’nin gündeminde çok önemli davalar var ve bu süreci biz değil, savcılar yönetiyor. Buna rağmen TGRT Haber açıkça hedef gösteriliyor. Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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