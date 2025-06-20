BIST 9.102
DOLAR 39,67
EURO 45,66
ALTIN 4.296,67
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Abone ol

NATO Karargahı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret eden Kurtulmuş, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan da yer aldı.

- Kurtulmuş, NATO PA resepsiyonuna katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda NATO PA Başkanı Perestrello ile bir araya gelen Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova, NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai'nin de aralarında olduğu bazı parlamento başkanları ve temsilcileriyle görüşerek sohbet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin, İran'ın misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu'daki uçaklarını yeniden konumlandırdığı belirtildi
ABD'nin, İran'ın misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu'daki uçaklarını yeniden konumlandırdığı belirtildi
Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt
Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt
CHP Genel Başkanı Özel'den, Parti Meclisi üyesi Hakverdi'ye taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den, Parti Meclisi üyesi Hakverdi'ye taziye ziyareti
İzmir'de grev krizi: Çöp yığınları tepki çekti
İzmir'de grev krizi: Çöp yığınları tepki çekti
Benzin ve motorine tarihi zam gelecek! Savaşın faturası bize çıktı
Benzin ve motorine tarihi zam gelecek! Savaşın faturası bize çıktı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Hatay'da korkutan deprem! AFAD duyurdu...
İBB Meclisinde öğrenci yurtlarına ilişkin bir vakıf ve cemiyetle protokoller feshedildi
İBB Meclisinde öğrenci yurtlarına ilişkin bir vakıf ve cemiyetle protokoller feshedildi
Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
İçişleri Bakanlığı düğmeye basıyor! Birçok alanda denetim...
İçişleri Bakanlığı düğmeye basıyor! Birçok alanda denetim...
Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
Filenin Sultanları Kanada’yı set vermeden geçti
Filenin Sultanları Kanada’yı set vermeden geçti
İstanbul'da lojistik deposunda yangın
İstanbul'da lojistik deposunda yangın