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Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı

Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Oğuzhan Halğalı (25) idaresindeki 25 ADC 461 plakalı kamyon, ilçenin Pırnakapan mevkisinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptı.

Kazada, Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, hastanelere kaldırıldı.

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