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Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan iki şüphelinin ifadeleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. Pehlivan, ifadesi alınmak üzere getirildiği İstanbul Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Pehlivan hakkında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım'ın beyanlarındaki bazı iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Pehlivan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

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