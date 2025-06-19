Netanyahu: Çatışmalar yüzünden oğlumun düğünü iptal oldu! “Herkes bir bedel ödüyor”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la süren çatışmalara ilişkin “herkes bir bedel ödüyor” diyerek, oğlunun iptal edilen düğününü örnek gösterdi.

Abone ol

Nükleer güç olmasından korktuğu İran'a ani bir saldırı başlatan İsrail, Tahran yönetiminden gelen beklenmedik karşılıklar sonucu büyük bir yıkıma uğradı.

Egosuna darbe alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İran, Lübnan ve Gazze'de neden olduğu katliamı gölgelemek için pişkin açıklamalarını sürdürüyor. İran'da sivilleri katletmelerinin ardından Negev'e düzenlenen füze saldırısında enkaza dönen Soroka Hastanesi’ni ziyareti sırasında konuşan Netanyahu, İran’la devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

"OĞLUMUN DÜĞÜNÜ İPTAL OLDU"

Çatışmaların İsrail halkı üzerinde yarattığı sözde 'yükü' anlatan Netanyahu, ölmesine sebep olduğu on binlerce masumun canını, oğlunun düğünün iptal olmasıyla bir tutarak şöyle konuştu:

“İsrail halkı olağanüstü bir süreçten geçiyor. Füze saldırıları, can kayıpları ve acılarla karşı karşıyayız. Herkes bir bedel ödüyor. Benim ailem de bu bedelden kaçamadı. Oğlum Benny Avner, ikinci kez düğününü iptal etti. Gelini için de zor bir durum. Eşim Sara bu süreçte bir kahraman gibi davranıyor.”

"TAHRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAK"

Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, “Tüm seçenekler masada” ifadelerini kullandı.

Medyada bu konuda fazla konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Netanyahu, İran’da nükleer tesisleri hedef aldıklarını belirterek, “İran’ın nükleer arşivini vurduk. İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırabiliriz” dedi.

"HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

İran lideri Ali Hamaney’e yönelik olarak da tehditkar açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Hiç kimse dokunulmaz değil” dedi.

İran’da uzun vadede rejim değişikliğini hedefleyen Netanyahu, bu hedefe dair tarihi göndermeler de yaptı:

“2 bin 500 yıl önce İran kralı Kiros, Yahudi halkını özgürleştirmişti. Bugün Yahudi halkı, İran halkının özgürlüğü için çabalıyor.”

TRUMP'A ÖVGÜ YAĞMURU

ABD’nin İran'a olası müdahalesi konusunda da konuşan Netanyahu, kararın Donald Trump’a bağlı olduğunu ifade etti:

“Bu Trump’a bağlı. O oyunun kurallarını iyi bilir. Trump’tan daha iyi bir dostumuz olmadı. Aldığı her kararı takdir ediyoruz.”