İran-Türkiye sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğunluk

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle İran’ın hava hasası uçuşlara kapanınca Türkiye’ye gelişler karayoluyla sağlanıyor. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda, savaşın ilk başladığı günden bu yana yoğunluk sürüyor.

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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle İran’ın hava hasası uçuşlara kapanınca, Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğunluk gözlendi.

İsrail'in, 13 Haziran’da İran’a başlattığı saldırı 7’nci gününde. Her iki ülkenin de karşılıklı saldırıları sürerken, İran’dan Türkiye’ye kitlesel bir göç dalgasının henüz yaşanmadığı görüldü.

Savaş nedeniyle İran’ın hava sahasının uçuşlara kapanmasıyla ülkeden Türkiye’ye gelişler karayoluyla sürüyor. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda, savaşın ilk başladığı günden bu yana yoğunluk sürüyor.

'İRAN HALKININ ŞU ANDA MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK'

İş amacıyla Türkiye’ye geldiğini söyleyen Kadir Zade, çatışmaların İran’ın birçok bölgesinde hissedildiğini, çatışmalar nedeniyle birçok işletmenin kapandığını, bu yüzden Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Türk vatandaşı Mehdi Aksu, İstanbul’dan İran'ın Kum kentine Velayet Bayramı nedeniyle gittiğini dile getirerek "İsrail ile İran arasında bu hava savaşı başlamadan iki gün önce biz Tahran'a indik, Kum şehrine gittik. Kum şehrinde ikinci günümüzde füzeler patladı. Ancak füzelerin patladığı gün İran'da Ehli Beyt dostlarının Gadir-i Hum Velayet Bayramı kutlanıyordu. Gece saat 2'ye kadar sokaklarda 10 binlerce insan, dersin bu ülkede savaş yok, bayram kutlaması yapıyorlar. Atılan füzeler genelde şehir dışlarına atılıyordu, askeri alanlara, işte askeri hava sahalarına. Bizim bulunduğumuz yakın yere sadece Meşhed şehrinde atıldı. İran halkının şu anda motivasyonu çok yüksek. Adeta bu savaş neticesinde İran halkı, muhafazakarından aydın kesimine kadar hepsi kenetlenmiş durumda. Hepsi şu anda ‘vatan’ demektedirler" diye konuştu.

‘URMİYE’DE DE ASKERİ BİR KARAKOLU VURDULAR’

İran’ın Urmiye kentinden Van’a misafirliğe gideceğini ifade eden Mecid Mehemedi de "İran’da, İsrail ve İran arasındaki savaş var. Urmiye’de de askeri bir karakolu vurdular. Tebriz’i vuruyorlar. Tahran’ı vuruyorlar. Televizyon gösteriyor, televizyonlardan takip ediyoruz. İnşallah, Allah’tan umutla İsrail yok olur. Biz buraya gezmeye geldik, savaştan dolayı değil, aile ziyaretine geldik. İnşallah Müslümanlar kazanacak, İsrail de yok olacak, Allah’ın izniyle" şeklinde konuştu.



İsmini vermek istemeyen bir İranlı ise "Savaş nedeniyle gelmedim. Hem çalışmaya hem de eğlenmeye, gezmeye geldim” dedi.