Galatasaraylı yönetici Kavukçu'dan kritik Osimhen açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen'in transferi için hem kulübü Napoli hem de oyuncunun kendisiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Taraftarımız çok güçlü. Onların sayesinde Osimhen transferinde masada varız. Avrupa'da çok kulüpten daha iyi teklif sunduk. Napoli ile görüştük. Ancak Osimhen'in karar vermesi gerek. Arap ülkeleri çok ciddi devlet desteği alıyor. Bu durum rakamları farklı noktaya getiriyor." dedi.

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Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Transfer komitesinin başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile uyumlu bir şekilde çalıştığını anlatan Kavukçu, "Galatasaray bir başkanlık kulübü. Ne kadar biz görünsek de son karar başkanımızın. Transferler, başkanımız ve hocamızla konuşarak belirleniyor. Transfer komitesinde İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş var. Hep birlikte doğru kararları vermeye çalışıyoruz." dedi.

Son olarak Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Leroy Sane'yi transfer ettiklerini hatırlatan Kavukçu, şu ifadeleri kullandı:

"Sane, bugün başlayan bir transfer değildi. Ocak ayında başladık. Sane, hocamızın listesinde ilk sıradaydı. Hocamız, Sane'yi çok istediğini ve almamız durumunda çok faydalı olacağını bize iletti. Bunun üzerine gizli bir transfer süreci yürüttük. Bunu da çok güzel bir şekilde başardık. Sane'ye farklı teklifler vardı. Avrupa'dan Arsenal ile farklı kulüplerin teklifleri vardı. Tüketim toplumu olduğumuz için bazı şeyleri çok çabuk tüketiyoruz. Sane geldiği dönem hemen başka transferler konuşulmaya başlandı. Bunun için acele etmemek lazım. Biz her şeyi planlıyoruz. Bu sezon yaptığımız transferlerin rakamlarının önümüzdeki sezon önümüze çıkmaması gerek. Sane'yi getirdik ama onun heyecanını yaşayamadık. Avrupa basını Sane'yi konuşuyor ama bizde her gün farklı futbolcular konuşuluyor. Size bir serzenişte bulunmak istiyorum. Sabah başka, akşam başka transfer getiriliyor. Menajeri Pini Zahavi'ye de teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman basamak haline getirmedi, kimseyle yarıştırmadı. Oyuncu zaten Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Nereye geldiğini çok iyi biliyor. Artık büyük futbolcular, Galatasaray'a gelmek istiyor. Çünkü projemiz çok büyük. Ekonomik durumumuz çok farklı bir noktaya geldi."

"Osimhen transferinde Avrupa'da çok kulüpten daha iyi teklif sunduk"

Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen transferinde Avrupa'nın birçok önemli kulübünden daha iyi teklif verdiklerini dile getirdi.

Kulüp ekonomisinin farklı bir noktaya geldiğini aktaran Kavukçu, şunları kaydetti:

"Osimhen, bugünkü mevzu değil. Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Çok ciddi teklifler geldi. Bu oyuncuyu burada tutmamız için bir proje sunmamız gerekti. Bu bütçeleri mutlaka çalışmamız lazım. Galatasaray'ın geldiği nokta başkanımın vizyonuyla ilgili. Ortada bir dünya markası var. Artık sadece Türkiye'deki rakiplerimizi düşünmeden, dünyadaki rakiplerimize göre hareket ediyoruz. Dünyadaki rakiplerimizle tek farkımız yayın gelirleri. Onun haricindeki gelirleri sağlayabiliyoruz. Taraftarımız çok güçlü. Onların sayesinde Osimhen transferinde masada varız. Avrupa'da çok kulüpten daha iyi teklif sunduk. Napoli ile görüştük. Ancak Osimhen'in karar vermesi gerek. Arap ülkeleri çok ciddi devlet desteği alıyor. Bu durum rakamları farklı noktaya getiriyor. Ancak sadece kulübümüzün vereceği para değil, sağ olsun sponsorlarımızın da desteği var. Fenerbahçe'de veya farklı kulüplerdeki destekler Galatasaray'da bugüne kadar yeryüzüne çıkmıyordu. Galatasaraylı olan iş insanlarını bir araya getirerek destek almaya çalışıyoruz. Çok güzel bir sinerji sağladık. Taraftarımıza güveniyoruz. İnşallah Osimhen teklifimizi kabul edip geldiği zaman Galatasaray'ın büyüklüğü, geldiği durum çok farklı olacak. Hedefimiz Türkiye'de değil dünyadaki takımlarla savaşabilecek bir kadro kurmak. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Transfer sezonu çok uzun. Çok iyi bir takım kurmak için başkanımızla uyumadan gece gündüz çalışıyoruz, tatil yapmıyoruz."

"Osimhen haricinde hiçbir santrfor ile görüşmüyoruz"

Kavukçu, Sportif AŞ'de diğer başkan vekili İbrahim Hatipoğlu ile çift başlılık olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Kulübümüzde bir ayrım söz konusu değil. Başkanımız bize görev veriyor. Sizin düşündüğünüz gibi birbirimizle rakip değiliz. Bazı arkadaşlar bununla ilgili yorumlar yapıyor. Bizi başka yöne çekemiyorlar. Bir Fenerbahçeli gazeteci bile bizimle ilgili yorum yapıyor, sizler de onun tuzağına düşüyorsunuz. Bizim için asıl olan Galatasaray. Biz burada gelip geçiciyiz. Başkanımızın vizyonuyla bugün ben varım, yarın başkası olur. Başkanım bize ne görev verirse onu yapmaya çalışıyoruz. Ne derse onu kabul ettik. Kimse bizden Galatasaray'dan istifa edip gitmeyi, başkanımızın önüne bunu tehdit olarak koymayı beklemesin. Bizim bir hocamız var. Ona yardım etmek, futbolcularımızın önünü açmak için çalışıyoruz. Bizim bir liderimiz var, o da başkan. O kime ne görev verirse onu uyguluyoruz. Transferde bu sene sabredin. Baskı oluşturuyorsunuz. Bizden duymadan bir şey söylemeyin. Çünkü siz de zor duruma düşüyorsunuz. Rakipler de kendi anlaştıkları futbolcuları sizin üzerinizden bize transfer çalımı gibi göstermeye çalışıyor. Biz, Osimhen haricinde hiçbir santrfor ile görüşmüyoruz. Osimhen belli olmadan bonservis görüşmüyoruz. Osimhen'in ciddi bir bonservisi var. Bizim de bir bütçemiz var. Bu bütçeler içinde transferi yapıyoruz. Osimhen inşallah olacak. Bunun için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Başkanımızın liderliğinde Galatasaray'ın tarihinde görülmemiş rakamlara çıktık. Osimhen olmazsa bu parayı başka bir yere harcayamayız. Sponsorlarımızla bunları konuşmadık. Bu baskıları bizim üzerimizde kurmayın. Hatamızı, günahımızı transfer dönemi bittikten sonra konuşalım. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu sezon bize inananları mahcup etmedik. Allah bize çok güzel bir fırsat verdi. Bayern Münih'te ilk 11 oynayan futbolcuyu getirdik. Ne yaptığımızı biliyorum. Rahat olmanızı ancak biraz sabretmenizi istiyorum. Her bölgemiz için farklı oyuncular var ama önceliğimiz Osimhen ve kaleci."

"Osimhen sürekli bizden süre istiyor"

Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen'in kendilerinden süre istediğini ancak bunun da kendilerine göre bir sonu olduğunu söyledi.

Nijeryalı yıldızın kararını beklediklerini vurgulayan Kavukçu, "Osimhen çok ciddi bir karar verecek. Onun da bir ailesi var. Arada çok büyük rakamlar var. Kararını yarın vermesini istiyoruz ama saygılı da oluyoruz. Devamlı bizden süre istiyor. Ancak bu sürenin de bir son noktası var. Biz de şu anda bir şey yapmıyoruz ama B planımız var." şeklinde görüş belirtti.

"Morata bizim oyuncumuz"

Kavukçu, ayrılacağı iddia edilen Alvaro Morata için, "Bizim oyuncumuz." dedi.

İspanyol yıldızın kalitesine değinen Kavukçu, "Morata bizim oyuncumuz. Bir sezon daha bizde kalacak. Hiçbir oyuncumuzu bırakmayı düşünmüyoruz. Gidecek oyuncularla ilgili konuşuluyor. Galatasaray'ın kimseye bedava vereceği bir oyuncusu yok. Mutlaka bir bedeli olur. Morata ile ilgili bize gelen bir şey yok. Biraz sosyal medyanın ürettiği bir konu. Tam tersine Morata bana sezon sonu teşekkür etti, 'İyi ki buraya gelmişim.' dedi. İnanılmaz bir futbolcu. Oynadığı süre ve attığı gollere bakın, rakip takımın çok anlattığı, 3 kat para verdiği futbolcular bile ona yaklaşamadı. Morata'nın ne olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakip takımlar, Galatasaray'a kim geliyorsa önünü kesmenin peşinde"

Sportif AŞ Başkan Vekili Kavukçu, rakiplerinin Galatasaray'a gelen sponsorların önünü kesmek için çalıştığını ileri sürdü.

Abdullah Kavukçu, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile sponsorluk gelirlerini artırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Projelerimizin içinde stat gelirlerini artırmak var. Başkanımız bize görev verdi. Kendisine ne dersek bize yol veriyor. Çok ciddi bir gelir artışımız olacak. Bu sezon bir göğüs sponsorluğu kadar stattaki reklam alanlarından gelir elde edeceğiz. Toplamda 10 milyon dolarlık gelir sağlayacağız. Başkanımızın liderliğinde Niyazi Yelkencioğlu ve Bora Bahçetepe ile çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Daha önce Turkcell ile forma göğüs sponsorluğu için görüştüklerini aktaran Kavukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turkcell, Türk futboluna yatırım yapmaya karar verdi. Bu sadece bizim takımla ilgili değildi. Tüm takımlarla ilgili çalışma yaptılar. Ancak tarihler uyuşmadı. Ayrıca rakip takımlar, genelde Galatasaray'a kim geliyorsa önünü kesmenin peşine düşüyor. Turkcell ile göğüs sponsorluğu için görüşmüştük. Sadece Galatasaray değildi. Galatasaray ortaya öyle bir vizyon ortaya koymuş ki Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı göğüs sponsorlarıyla çıkıyoruz. Her ikisini de almak isteyen için bir bedeli var. Bizim için ikisinin toplam değeri 20 milyon dolar. Ancak diğer takımların bütçeleri genelde aile şirketleri olduğu için çok daha düşük. Turkcell ile görüşmeler devam ediyor. Onlar sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için bir projeksiyon ve proje düşünüyor. Sadece Turkcell ile konuşmuyoruz. Galatasaray, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Başarılarımız arttıkça dünya markalarıyla konuşuyoruz. Galatasaray artık bir dünya markası."

"Sermaye artırımından beklenen gelir 80 milyon dolar"

Kavukçu, onay bekledikleri sermaye artırımından 80 milyon dolarlık gelir beklediklerini söyledi.

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sermaye artırımı için başvuruda bulunduklarını aktaran Kavukçu, "Genelde şirketler yatırımlarını yapmak veya borçlarını kapatmak için sermaye artışına gider. Her Galatasaraylının en azından 1 lotu olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları katkı Galatasaray'ın önünü açıyor. Galatasaray'ın büyüklüğü de ortada. Tüm takımlara izin veriliyor ama burada önemli olan kriterleri tutturabilmeniz. Dosyamız şu anda içeride. SPK'den onay bekliyoruz. Yaklaşık 4,9 milyar lirayı biz karşılayacağız, 3,2 milyar lirayı yatırımcı karşılayacak. Bizim yatırdığımız paranın haricinde 80-85 milyon dolar kaynak girişi sağlayacak. Bunun önümüzdeki ay sonuçlanmasını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.