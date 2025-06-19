Ümit Özdağ'ın 9 saniyelik Alparslan Türkeş mezar ziyareti olay oldu

MHP MYK Üyesi Murat Kotra, tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Alparslan Türkeş’in kabrine yaptığı 9 saniyelik ziyaret tartışma konusu oldu. MHP'liler, Özdağ'ı samimi olmamakla ve istismarla eleştirdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaretinin sadece 9 saniye sürmesi ve hızlıca fotoğraf çekildikten sonra alandan ardılması gündem oldu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkeme kararıyla 17 Haziran Salı günü tahliye edilen Özdağ'ın Türkeş'in mezarına yaptığı jet ziyaret, MHP kanadının tepkisini çekti.

“9 SANİYE KABİR BAŞINDA KALIP FOTOĞRAF ÇEKİP GİTTİ”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Özdağ’ın kabir ziyaretinin samimiyetsiz olduğunu iddia etti. Kotra, Özdağ’ın Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinin başında yalnızca 9 saniye durduğunu, dua bile etmeden ayrıldığını belirtti.

Kotra, “Başbuğ’un kabrine gideceksen, önce onun gibi adam olacaksın! Bu bir ziyaret değil, istismardır!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.