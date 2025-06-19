İsrail Ali Hamaney'i öldürme talebini bir kez daha dillendirdi Putin net konuştu Trump sinyal çaktı

İSRAİL, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i öldürme arzusuna zemin arıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, Soroka Hastanesi’ne isabet eden füze sonrası "Hamaney'in yaşamasına izin verilemez. Hamaney modern Hitler" diye konuştu. ABD Başkanı Trump ise “İran harabeye döndü, teslim olmazsa Hamaney’e bol şans” dedi. İran lideri Ali Hamaney ise “Tehdit edecekseniz korkan birini tehdit edin” karşılığını verdi.

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İSRAİL, bombaladığı İran'dan beklemediği düzeyde zarar veren misillemeler görünce dini lideri Ali Hamaney'i hedefe koydu. Ali Hamaney'i yok etmek için zemin hazırlamaya çalışan İsrail Savunma Bakanı Katz, bugün vurulan hastaneyi ziyaret etti ve Hamaney'i tehdit etti. Ali Hamaney'in “en ağır savaş suçlarından” sorumlu tutulacağını söyleyen Katz, "Hamaney'in yaşamaya hakkı yok" dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz şunları söyledi:

-“Korkak İran diktatörü yerin altında bir sığınakta oturuyor ve bilerek hastanelere ve yerleşim alanlarına saldırılar düzenliyor.

-Hamaney, İsrail'in arkasına ateş açılması için doğrudan emir veren modern bir Hitler'dir.

-Hamaney'in varlığını engellemek operasyonun hedeflerinin bir parçasıdır. Hamaney’in yaşamaya devam etmesine izin verilemez

Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İran’daki stratejik ve hükümet bağlantılı hedeflere yönelik saldırıların artırılması için talimat verdiklerini de duyurdu.

Trump: Sabrım tükendi Hamaney'e bol şans

ABD Başkanı Donald Trump da İran lideri Hamaney'e tehdit etti ve sabrının tükendiğini belirtip şunları söyledi:

-"İran harabeye dönmüş durumda. Teslim olmazsa Hamaney'e bol şans diliyorum.

Putin 'öldürme' niyetine set çekti

İsrail Hamaney'i öldürmek için zemin yoklarken, planlarına Rusya Devlet Başkanı Putin set çekti. Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya 'net' bir dille "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum." yanıtını verdi.

Hamaney tehditler için ne dedi?

İsrail'in öldürmek için zemin yokladığı Ayetullah Hamaney, son yaptığı açıklamada “Bu millet asla teslim olmayacak” dedi. ABD'nin savaşa dahil olma niyetine de değinen Hamaney, “Amerika bilmelidir ki her türlü askeri müdahale kesinlikle onarılması mümkün olmayan zararlara yol açacaktır” uyarısında bulundu. Trump'ın tehditleri için de Hamaney şunları söyledi: