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Diyarbakır'daki kayıp Yasemin'in cesedi bulundu katil zanlısı bakın kim çıktı

Diyarbakır'daki kayıp Yasemin'in cesedi bulundu katil zanlısı bakın kim çıktı

DİYARBAKIR Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cesedi bulundu. 10 yaşındaki Yasemin'in cesedi oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu. Küçük kızın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken 17 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Katil zanlısı olan kızın evinde kanlı ayakkabılar ve bıçak bulundu.

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Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'daki kayıp Yasemin'in cesedi bulundu katil zanlısı bakın kim çıktı - Resim: 0Çalışmalar sonucu Yasemin Yıldırım'ın cesedi, oturduğu Mahirkent sitesinin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

Bıçak darbeleriyle ölmüş

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır'daki kayıp Yasemin'in cesedi bulundu katil zanlısı bakın kim çıktı - Resim: 1Kuzeni gözaltına alındı evinde kanlı ayakkabı ve bıçak bulundu
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

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