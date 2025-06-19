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İran füzeleri İsrail Savunma Bakanı Katz'ı çıldırttı Hamaney'e suikast tehdidi

İran füzeleri İsrail Savunma Bakanı Katz'ı çıldırttı Hamaney'e suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.

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İsrail basında yer alan habere göre Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere açıklama yaptı.

İran lideri Hamaney'e suikast tehdidinde bulunan Katz, "Hamaney gibi 'bir diktatör' varlığını sürdüremez." ifadesini kullandı.

Katz, sabah yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların hedefinin "Tahran yönetimini zayıflatmak olduğunu" söylemişti.

Savunma Bakanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusuna "Tahran yönetimini zayıflatmak için" İran'a saldırıları artırması talimatı verdiklerini aktarmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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