Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!

Motorin ve benzinin litre fiyatı arka arkaya gelen zamlarla 50 lirayı geçerken petrol fiyatları artışı devam ediyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail-İran savaşının etkisinin çok daha ağır bir şekilde artacağına dikkat çekerek hali hazırda 77 dolar olan petrol fiyatlarının 130 dolara kadar çıkabileceğini vurguladı.

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İRAN - İsrail savaşı ile birlikte petrol fiyatları hızla yükselirken, bir hafta içinde benzin ve motorine 5 liraya yakın zam geldi. Pompaya yansıyan zamlar sonrasında benzin ve motorinin litre fiyatı 50 liranın üstüne çıkarken, petrol fiyatlarındaki artış sürüyor.

Petrol fiyatlarını vurdu

İTO başkanı Şekib Avdagiç, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İran ve İsrail'de hava sahalarının kapatıldığını anımsatarak, bütün bölgedeki hava trafiğinin de çok olumsuz etkilediğini kaydetti. Hem mal ihracatı hem de doğal gaz ve petrol ihracatı anlamında çok farklı bir döneme girildiğine işaret eden Avdagiç, petrol fiyatları için şoke eden bir rakam verdi. Avdaviç, bu şekilde devam ederse petrol fiyatlarının 130 doları bulabileceğini söyledi.

Petrolün varili 130 dolara çıkar

Şekip Avdaviç şunları söyledi:

-"Burada üç farklı senaryo gündemde. Bir tanesi bunun kısa bir süre içinde belli görüşmelerle ve diyaloglarla makul bir noktaya devşirilmesi. Bu en iyi senaryo olarak gözüküyor. Özellikle bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımı önem kazanıyor. Tabii bugüne kadar Gazze sürecinde olduğu gibi bu süreçte de ABD ve Trump'ın tamamen İsrail yanlısı tutumunu devam ettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda çok iyimser olamıyoruz.

-İkinci senaryo bunun belli yükselen ve düşen bir tempoda bir süreklilik arz etmesi ve zamana yayılması. Bu da herkesin buna göre yeni bir politika belirlemesi ve tavır alması anlamına geliyor. Aynı zamanda dünyadaki özellikle petrol, doğal gaz fiyatlarının da ayrı bir seviyeye kalıcı olarak taşınması anlamına gelecek.

-Üçüncü ve en kötü senaryo da buna ilaveten Hürmüz Boğazı'nın da tamamen gemi trafiğine kapatılması. Bu olduğu zaman 95 dolardan 130 dolara kadar petrolün varilinin çıkabileceği senaryoları var. Sadece fiyatın artması değil, aynı zamanda bazı coğrafyalarda yeteri kadar rafineri ve ham petrolün bulunmasında ciddi güçlük çekileceği, bunun da sıkıntı oluşturabileceği yönünde bir yaklaşım var."

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ile İran'ın kadim iki komşu ülke olduğunu belirterek, İran ile kültürel, tarihsel ve dini anlamda çok derin ilişkilerin bulunduğunu ve bu anlamda sürecin Türkiye'yi de fevkalade ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.