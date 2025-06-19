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Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon

Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emeklilere 27 bin liraya varan nakit promosyon imkanı tanıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran 2025'den sonra emekli aylığını, Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 15 bin liraya varan nakit promosyon kazanıyor.

Emekliler, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 5 bin lira, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları bin lira ve üzeri harcamaya 5 bin lira ve ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda ise 2 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı elde ediyor.

Böylece emekliler Yapı Kredi'den toplamda 27 bin liraya varan nakit promosyon avantajı yakalıyor.

Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

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