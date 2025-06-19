BIST 9.266
DOLAR 39,56
EURO 45,54
ALTIN 4.284,42
HABER /  GÜNCEL

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu!

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri danışmanlarına sığınak delici (bunker buster) bombalarının Fordo Nükleer Tesisi yok edip edemeyeceğini sorduğu iddia edildi. Trump'ın İran'a saldırıya onay verdiği de söyleniyordu.

Abone ol

İran ve İsrail çatışmaları 7. günde de şiddetli bir şekilde devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat Trump'ın İran'a saldırıya onay verdiği iddia edildi. Ayrıca Axios'un haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın askeri danışmanlarıyla Washington'ın, İsrail'in İran'a saldırılarına olası dahlini değerlendirdiğini belirtti.

Trump'tan dikkat çeken soru

Yetkililer, "ABD, İsrail'in saldırılarına katılarak sığınak delici bombaları atarsa bu, Fordo Nükleer Tesisi'ni yok etmeye yeterli mi?" sorusunun Trump'ın aklında olduğunu ifade etti.

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu! - Resim: 0

Pentagon yetkililerinin, bu bombaların işe yarayacağını söylediğini öne süren yetkililer, Trump'ın ikna olup olmadığının belirsiz olduğunu bildirdi.

ABD nokta saldırısı yapabilir 

Yetkililer, ABD'nin sığınak delici bombalarının daha önce hiç kullanılmadığını ancak geliştirme sürecinde birçok kez test edildiğini belirterek, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi hedefiyle mantık çerçevesinde gerekirse ve Trump düşünürse ABD'nin nokta saldırı yapabileceğini iddia etti.

Trump'ın, olası saldırının ABD'yi Orta Doğu'da uzun bir savaşa sürüklemeyeceğinden emin olmak istediğini savunan yetkililer, ABD'nin hazır olduğunu ancak henüz saldırıya gerek duyulmadığını ileri sürdü.

Hazırlık için harekete geçildi mi?

ABC News'ün haberine göre de ismi paylaşılmayan yetkili, Trump'ın, Fordo Nükleer Tesisi'ni ortadan kaldırmak için saldırı fikrine ısındığını ve bunun için tek saldırı değil birden çok saldırının gerekeceğini savundu.

Yetkili, bu fikir doğrultusunda hazırlık için harekete geçildiğini öne sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS'deki "en yaşlı" aday! Bu yıl 8. kez sınava girecek
YKS'deki "en yaşlı" aday! Bu yıl 8. kez sınava girecek
Meclis'te zeytinlik kavgası! Vekiller birbirinin üstüne yürüdü yerlerde sürüklenenler var
Meclis'te zeytinlik kavgası! Vekiller birbirinin üstüne yürüdü yerlerde sürüklenenler var
MEB'den milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren açıklama
MEB'den milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren açıklama
CarrefourSA'ya Cannes Lions'tan ödül
CarrefourSA'ya Cannes Lions'tan ödül
Yılın ilk 5 ayında 46 il ihracatını artırdı
Yılın ilk 5 ayında 46 il ihracatını artırdı
SpaceX şirketinin Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde patladı
SpaceX şirketinin Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde patladı
İş Bankası, yüz tanıma teknolojisini ödeme yöntemleri arasına dahil etti
İş Bankası, yüz tanıma teknolojisini ödeme yöntemleri arasına dahil etti
Ölüm sayısı 2024'te azaldı! Ölüm nedenlerine bakın ilk sırada...
Ölüm sayısı 2024'te azaldı! Ölüm nedenlerine bakın ilk sırada...
Garanti BBVA Portföy, yeni hisse senedi fonunu yatırımcılarıyla buluşturdu
Garanti BBVA Portföy, yeni hisse senedi fonunu yatırımcılarıyla buluşturdu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
İZBAN'da güvenlik görevlisi öldüren katil meğer bayramda hapisten çıkmış
İZBAN'da güvenlik görevlisi öldüren katil meğer bayramda hapisten çıkmış
İran Genelkurmay Başkanı Musevi: Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz
İran Genelkurmay Başkanı Musevi: Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz