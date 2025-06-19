BIST 9.266
DOLAR 39,56
EURO 45,54
ALTIN 4.284,42
HABER /  GÜNCEL

İZBAN'da güvenlik görevlisi öldüren katil meğer bayramda hapisten çıkmış

İZBAN'da güvenlik görevlisi öldüren katil meğer bayramda hapisten çıkmış

İZMİR'de İZBAN treninde sigara içtiği için indirilen Mehmet D., güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç döve döve öldürmüştü. 37 yaşındaki katil zanlısının infaz yasasıyla Kurban Bayramı'nda serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

İZMİR Menderes ilçesinde meydana gelen olayda, banliyö treni İZBAN’da sigara içen Mehmet D. (37), uyarılmasının ardından trenden indirildi. Buna sinirlenen Mehmet D Cumaovası İstasyonu'nda görevli güvenlik personeline saldırdı. 44 yaşındaki Seydihan Alsaç'ı döverek öldüren Mehmet D., polis tarafından gözaltına alındı. 7 yıldır İZBAN'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Aydaç'ın darp edildiğinda kalp damarlarında yırtılma olduğu ve doktorların kurtaramadığı açıklandı. Alsaç'ın 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği öğrenildi.

Katil zanlısı bayramda çıkmış

İZBAN'da güvenlik görevlisi öldüren katil meğer bayramda hapisten çıkmış - Resim: 0Katil zanlısı Mehmet D. cezaevine yine İZBAN'da olay çıkardığı için girmiş. Yeni infaz yasasıyla Kurban Bayramı'nda hapisten çıktığı öğrenilen Mehmet D. bu kez katil olarak cezaevine döndü. 

ÖNCEKİ HABERLER
İran Genelkurmay Başkanı Musevi: Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz
İran Genelkurmay Başkanı Musevi: Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz
Vergi borcu olanlar dikkat: Maliye Bakanlığı açıklama yaptı
Vergi borcu olanlar dikkat: Maliye Bakanlığı açıklama yaptı
İran'ın sabahki füze saldırısı sonrası Netanyahu İsrail ordusuna talimat verdi
İran'ın sabahki füze saldırısı sonrası Netanyahu İsrail ordusuna talimat verdi
Kenan Yıldız boş geçmedi Juventus farka gitti
Kenan Yıldız boş geçmedi Juventus farka gitti
Putin İran'a '250 Rus' var diyerek destek çıktı! Hamaney'i öldürme planına tepki gösterdi
Putin İran'a '250 Rus' var diyerek destek çıktı! Hamaney'i öldürme planına tepki gösterdi
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor sürpriz karar çıkar mı?
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor sürpriz karar çıkar mı?
Kızına şiddet uygulayan baba meğer tam bir suç makinasıymış gözaltına alındı
Kızına şiddet uygulayan baba meğer tam bir suç makinasıymış gözaltına alındı
TCMB bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verdi
TCMB bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verdi
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
YKS'ye girecek adaylara hem ruhsal hem bedensel destek şart!
YKS'ye girecek adaylara hem ruhsal hem bedensel destek şart!
Donald Trump, FED Başkanı Powell'a hakaret etti: Gerçek bir aptal
Donald Trump, FED Başkanı Powell'a hakaret etti: Gerçek bir aptal
ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin
ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin