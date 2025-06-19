İZBAN'da güvenlik görevlisi öldüren katil meğer bayramda hapisten çıkmış

İZMİR'de İZBAN treninde sigara içtiği için indirilen Mehmet D., güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç döve döve öldürmüştü. 37 yaşındaki katil zanlısının infaz yasasıyla Kurban Bayramı'nda serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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İZMİR Menderes ilçesinde meydana gelen olayda, banliyö treni İZBAN’da sigara içen Mehmet D. (37), uyarılmasının ardından trenden indirildi. Buna sinirlenen Mehmet D Cumaovası İstasyonu'nda görevli güvenlik personeline saldırdı. 44 yaşındaki Seydihan Alsaç'ı döverek öldüren Mehmet D., polis tarafından gözaltına alındı. 7 yıldır İZBAN'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Aydaç'ın darp edildiğinda kalp damarlarında yırtılma olduğu ve doktorların kurtaramadığı açıklandı. Alsaç'ın 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği öğrenildi.

Katil zanlısı bayramda çıkmış



Katil zanlısı Mehmet D. cezaevine yine İZBAN'da olay çıkardığı için girmiş. Yeni infaz yasasıyla Kurban Bayramı'nda hapisten çıktığı öğrenilen Mehmet D. bu kez katil olarak cezaevine döndü.