ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

İsrail’in hava saldırılarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Seyahat planı yapanlara ise “İran’a gitmeyin” uyarısı yapıldı.

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İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerikan vatandaşlarına yönelik kritik bir çağrı yapıldı. Bakanlık, İran’da bulunan vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Resmî açıklamada, İran’da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, mümkünse güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmeleri gerektiği, bu mümkün değilse korunaklı alanlarda kalmalarının hayati önem taşıdığı belirtildi. ABD yönetimi, halihazırda İran’a seyahat planlayan vatandaşlara da “seyahat etmeyin” uyarısında bulundu.