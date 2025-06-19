BIST 9.196
DOLAR 39,55
EURO 45,43
ALTIN 4.262,68
HABER /  GÜNCEL

ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

İsrail’in hava saldırılarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Seyahat planı yapanlara ise “İran’a gitmeyin” uyarısı yapıldı.

Abone ol

İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerikan vatandaşlarına yönelik kritik bir çağrı yapıldı. Bakanlık, İran’da bulunan vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Resmî açıklamada, İran’da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, mümkünse güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmeleri gerektiği, bu mümkün değilse korunaklı alanlarda kalmalarının hayati önem taşıdığı belirtildi. ABD yönetimi, halihazırda İran’a seyahat planlayan vatandaşlara da “seyahat etmeyin” uyarısında bulundu.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yahudi halkına seslendi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yahudi halkına seslendi
Zafer Şahin Nevşin Mengü'ye teşekkür etti: Paris'e daha da gitmem
Zafer Şahin Nevşin Mengü'ye teşekkür etti: Paris'e daha da gitmem
ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak
ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak
Marmaray'da babanın darbedildiği olaydaki kişi sandı, ateş etti! Telefonundan çıkan şoke etti
Marmaray'da babanın darbedildiği olaydaki kişi sandı, ateş etti! Telefonundan çıkan şoke etti
İran Tel Aviv'e füze yağdırdı İsrail borsası vuruldu çok sayıda bina isabet aldı
İran Tel Aviv'e füze yağdırdı İsrail borsası vuruldu çok sayıda bina isabet aldı
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Özgür Özel'in tepkisine yanıt
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Özgür Özel'in tepkisine yanıt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, işi bitir' pankartı
İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, işi bitir' pankartı
İran İsrail savaşı ABD başkanı Trump kararını verdi Wall Street Journal yazdı
İran İsrail savaşı ABD başkanı Trump kararını verdi Wall Street Journal yazdı
Fatih'te bir kişi otomobilde silahla infaz edildi
Fatih'te bir kişi otomobilde silahla infaz edildi
Bomba iddia! Trump, saldırı için onay verdi
Bomba iddia! Trump, saldırı için onay verdi
İletişim Başkanlığı: Özgür Özel, yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyor
İletişim Başkanlığı: Özgür Özel, yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyor