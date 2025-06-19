Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Özgür Özel'in tepkisine yanıt

Kılıçdaroğlu'nun kurultay tertemiz dediğini aktaran Özgür Özel'i yalanlayan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kendisine tepki gösteren Özel'e bu kez de kurultaydaki tartışmalı olaylarla yanıt verdi.

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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin olarak yürütülen iptal davasına dair tartışmalar sürüyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Kurultay tertemiz, kimse lekeleyemez” dediğini açıklayan CHP lideri Özgür Özel'in sözlerini yalanlamıştı.

Özel ise açıklamasına yönelik "Teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır" diyen Celal Çelik'e, şu sözlerle tepki göstermişti:

"Ekrem Başkan, yaptığımız görüşmede bunun bir hadsizlik olduğunu ve o ifadeleri bizzat Kemal Bey'in kendisinin söylediğiyle ilgili bir not yolladı."

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Özel’e yanıt verdi. Çelik şunları yazdı:

“1-) Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden kişinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapılmasında,

2-) Sayın Genel Başkanımıza her fırsatta hakaret eden belediye başkanlarının ve siyasilerin cezalandırılması yerine affedilmesinde,

3-) Sayın Genel Başkanımıza hakaret ve küfür etmeleri için sosyal medyada trol çeteleri kurulmasında, youtuberların ve sözüm ona akademisyenlerin motive edilmesinde,

4-) Söylenmeyen sözlerin söylenmiş gibi gösterilmesinde, sorun görmeyip, doğruları cesaretle açıklanmasında sorun görülmesi anlaşılır değildir…

Sayın Genel Başkanımız; suikastlerin, linçlerin ve ölüm tehditlerinin tam ortasında hak ve halk için siyaset yapan bir liderdir.

Bizler onun öğrencileriyiz , doğruyu söylemekten vazgeçmez, tehditlere boyun eğmez, partililiğimizi de sorgulatmayız….”