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Fatih'te bir kişi otomobilde silahla infaz edildi

Fatih'te bir kişi otomobilde silahla infaz edildi

Fatih'te bir kişi ara sokakta otomobil içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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