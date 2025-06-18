İsrail hava savunma sistemleri yakın zamanda iflas edecek

Washington Post’un yayımladığı habere göre, İsrail hava savunma sistemlerinin yakın zamanda iflas edeceğini duyurdu. ABD'li yetkililer, "İsrail'in İran füzelerine ancak 10-12 gün daha karşı koyabilir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD'li bir yetkiliye göre İsrail'in savunma amaçlı Arrow önleyicileri azalıyor ve bu durum, İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füzelere karşı koyma kabiliyetine ilişkin endişeleri arttırıyor.

İSRAİL İÇİN ABD'SİZ SON 12 GÜN

Amerikan Washington Post'a konuşan bir kaynak, ABD'den ikmal yapılmaması ya da ABD güçlerinin daha fazla müdahil olmaması durumunda, İran'ın saldırı temposunu sabit tutması halinde, İsrail'in füze savunmasını 10 ya da 12 gün daha sürdürebileceğini öngördüklerini söyledi.

Kaynak, bu haftanın sonlarına doğru İsrail sistemlerinin savunma mühimmatlarını paylaştırma ihtiyacı nedeniyle füzelerin yalnızca daha küçük bir bölümünü engelleyebileceğini belirtti.

"SİSTEM ŞİMDİDEN BUNALMIŞ DURUMDA"

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, "Önlemek istediklerini seçmeleri gerekecek. Sistem şimdiden bunalmış durumda." dedi.

Wall Street Journal'a konuşan bir yetkili ise kapasite sorunlarının birkaç aydır ABD'nin radarında olduğunu ve Washington'un İsrail'in savunma pozisyonunu kara, deniz ve hava sistemleri aracılığıyla güçlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.