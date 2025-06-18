Filenin Sultanları’ndan net galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Dominik Cumhuriyeti'ni İstanbul'da 3-0 mağlup etti.Abone ol
AMilli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ikinci haftasında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları maçı setlerde 3-0 kazandı. Sultanlar ilk seti 27-25 ve ikinci seti 25-19 kazandı. Son setin de çekişmeli geçtiği maçta sürprize izin vermeyen Milli Takım 28-26'lık skorla galibiyeti aldı.
18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.