Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç, vefatının 38. yılında anıldı.

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AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Merkezi'nde "Cemil Meriç'i Anma" programı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İlletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Cemil Meriç'i rahmet, hürmet, şükran ve duayla andığını belirterek, "Cemil Meriç, bu ülkenin aklına, vicdanına, kalbine ses olan büyük bir mütefekkirdir. Onun ifadesiyle, ulu çınarlar gibi fırtınalı diyarlarda yetişen müstesna bir şahsiyettir. Karanlıkta görebilen bir ruh, gözleri görmese de çağını bizden daha iyi gören bir bilgedir" diye konuştu.

Yayman, Meriç'in "Bazıları taçla doğar, bazıları kılıçla doğar, ben kalemle doğmuşum" sözünü anımsatarak, onun, hakikatin izini süren bir fikir işçisi, münzevi ve mütecessis bir şahsiyet olduğunun altını çizdi..

Meriç’i “bir fikir işçisi ve savaşçısı” olarak tanımlayan Hüseyin Yayman; “Cemil Meriç bir okuldur, yatağına sığmayan bir ırmaktır. Yayman, Meriç’in “kalemle doğdum” sözünü hatırlatarak, onun bu ülkenin aklına, vicdanına ve kalbine ses olduğunu ifade etti.

Meriç'in hemşehrisi ve öğrencisi olmanın memnuniyetini dile getiren Yayman, AK Parti Genel Merkezi'nde Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak ilk toplantılarını Cemil Meriç'i anmak üzerine yapmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Yayman, "Bugün burada onun fikirlerinin iktidarda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim." sözlerini sarf etti.

"OKUDUKÇA DA BİZİ AYDINLATIRDI"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Cemil Meriç'i rahmet ve şükranla andı.

Meriç'in "Bu Ülke" adlı eserinden alıntılar yapan Ala, bu kitabı okurken ülkenin ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu derinden hissettiğini söyledi.

Ala, Cemil Meriç'in kitaplarının fikir dünyasına güneş gibi doğduğu, kelimelerinin karanlıkları yıldız gibi aydınlattığı değerlendirmesinde bulunarak, "Cemil Meriç okurken, öğrencilik yıllarımızda Türkiye'nin ona ne kadar ihtiyacı olduğunu derinden hissederek okurduk ve okudukça da bizi aydınlatırdı." ifadesini kullandı.

Ala, konuşmasının sonunda katılımcılara , "Çocuklarınızı getirin, gençlerinize söyleyin. Zaman buldukça değil, zaman ayırarak Cemil Meriç okuyun. Çünkü ona ayırdığınız zaman, hayatınızın en önemli anlarından biri olacaktır." Diye seslendi.

Anma etkinliği, Meriç'in hayatına dair hazırlanan video gösteriminin ardından gerçekleştirilen panelle sona erdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK üyesi Ayşe Böhürler'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, yazar ve şair Beşir Ayvazoğlu ile Dr. Murat Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Cemil Meriç'in fikir dünyası, eserleri ve Türk düşünce hayatına etkisi farklı perspektiflerden ele alındı.

“CEMİL MERİÇ BİZE EVİMİZİ YANİ KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATMIŞTIR”

Anma programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında; "Cemil Meriç, bize evimizi yani kendimizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmıştır. Bu vesileyle bir kez daha kendisine rahmet diliyoruz." dedi.

"Türk düşünce dünyasının abidevi şahsiyetlerinden biri olan Cemil Meriç'i hürmetle ve saygıyla yad ettiğini ifade eden Bakan Ersoy; “1987 yılında aramızdan ayrılarak ahirete irtihal eden üstadımızın aziz hatırasına sahip çıkarak, bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Programda, Cemil Meriç'in birçok farklı özelliğinin vurgulanacağını, fikir ve düşünceleri üzerinde titizlikle durulacağını belirten Ersoy, "Çünkü Cemil Meriç üzerine yapılan çalışmalar, onun çeşitli özelliklerini ön plana çıkartarak herkesin farklı düzeylerde nasiplenmesini sağlamıştır. Kimileri, Cemil Meriç'in dünyasını keşfettiklerinde, onda zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyen, ne denli güçlü bir iradeye sahip olduğunu görmüştür. Başkaları ise Cemil Meriç'in düşünce dünyasıyla tanıştıklarında, düşünsel ve kültürel iktidarla hesaplaşmaktan çekinmeyen özgüvenini fark etmiştir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Meriç'in kaleme aldığı "Bu Ülke" adlı eserine de değinerek, şunları ifade ederek sözlerine son verdi:

"Cemil Meriç'in bize öğrettikleri arasında bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemizin önemli kültür ve düşünce insanlarından Beşir Ayvazoğlu, yıllar önceki bir yazısında Cemil Meriç'in Bu Ülke'sini evimize benzetmişti. Bugün bu benzetmenin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Evet, Bu Ülke, dışarıya adım atarken her daim bir evimiz olduğunu aklımızda tutarak hareket etmemiz gerektiğini bize hatırlatmıştır. Cemil Meriç, bize evimizi, yani kendimizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmıştır. Bu vesileyle bir kez daha kendisine rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun."