İran'dan İsraillilere son çağrı! Bölgeyi derhal boşaltın

İran ordusu, balistik füzelerle saldırı düzenleyeceği İsrail'in Hayfa kentindeki İsraillilere 'bölgeyi derhal boşaltın' çağrısı yaptı.

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İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti. Toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı. İran yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmak için Hayfa'yı boşaltın, vuracağız" ifadelerine yer verdi.

İHA ÜRETİM ATÖLYESİNE BASKIN



Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dün akşam yakalanan 8 İHA yüklü bir kamyonetin sürücüsünün itirafta bulunduğu, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda bir İHA imalat atölyesi tespit edildiği belirtildi.

Tahran eyaletinin Pişva kasabasındaki kamikaze İHA üretim atölyesindeki aramalarda da 15 İHA ele geçirildiği kaydedildi.

Toplam 23 İHA ele geçirilen operasyonda 2 kişinin de gözaltına alınarak yargı mercilerine teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan Batı Bölgesi Hava Savunma Komutanlığına dayandırılan haberde de dün gece Hemedan'da bir insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarılarak, bugün ulaşılan İHA enkazının yetkili mercilere teslim edildiği ifade edildi.