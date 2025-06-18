BIST 9.216
DOLAR 39,54
EURO 45,49
ALTIN 4.305,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Valiliği duyurdu: İlkokul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Valiliği duyurdu: İlkokul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan ilkokul müdür yardımcısı hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

Abone ol

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karasu ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K. hakkında, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu şüphesiyle adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İlgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı aktarılan açıklamada, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından da inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu
Foto Galeri Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni sözleşme yapılmayacak
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni sözleşme yapılmayacak
İran'da iki banka siber saldırıya uğradı
İran'da iki banka siber saldırıya uğradı
Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza ortaya çıktı
Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza ortaya çıktı
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: 250 bininci konut yarın teslim edilecek
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: 250 bininci konut yarın teslim edilecek
4 kişi hayatını kaybetmişti! Diyarbakır'daki yangına ilişkin bilirkişi ve itfaiye raporu hazırlandı
4 kişi hayatını kaybetmişti! Diyarbakır'daki yangına ilişkin bilirkişi ve itfaiye raporu hazırlandı
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile eşleşti
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile eşleşti
İran'a destek çıkan Pakistan'a ABD Başkanı Trump'tan yakın markaj
İran'a destek çıkan Pakistan'a ABD Başkanı Trump'tan yakın markaj
Kütahya'da korkutan deprem!
Kütahya'da korkutan deprem!
Ali Hamaney'den Trump'ın 'koşulsuz teslim ol' çağrısına yanıt
Ali Hamaney'den Trump'ın 'koşulsuz teslim ol' çağrısına yanıt
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komutanlarla İran sınırında! "Güvenlik tedbirleri artırıldı"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komutanlarla İran sınırında! "Güvenlik tedbirleri artırıldı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
İsrail'de Gazze'ye saldırılara katılmak istemeyen askere hapis
İsrail'de Gazze'ye saldırılara katılmak istemeyen askere hapis