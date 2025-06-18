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Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza ortaya çıktı

Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden ayrılırken yumruklu saldırıya uğramıştı. Özel'e yumruk atan Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu.

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 Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı. Selçuk Tengioğlu’nun, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırının siyasi bir kişiliğe, üstelik kamu görevi yürüten bir siyasetçiye yönelik olduğu belirtilerek, suçun "kasten yaralama" kapsamında değil, kamu görevi nedeniyle kasten yaralama kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun, TCK 86/2 ve 86/3-a maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi. Söz konusu maddeler, kamu görevi yürüten kişilere yönelik fiziksel saldırılarda daha ağır cezai yaptırımlar öngörüyor. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse Tengioğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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