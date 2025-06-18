Ali Hamaney'den Trump'ın 'koşulsuz teslim ol' çağrısına yanıt

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir." sözleriyle yanıt verdi.

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Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail’in saldırıları ve ABD’nin tehditlerini değerlendirdi.

İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulunan Hamaney, ülkesinin “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getirerek, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

"Tehditten korkan birini tehdit edin"

İsrail’in saldırısının ABD ile müzakere sürecinde geldiğine dikkati çeken Hamaney, “İran tarafından hiçbir sert veya askeri hareketin işareti yoktu.” dedi.

İsrail’in saldırılarında ABD’nin rolü olduğunun Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla güçlendiğini söyleyen Hamaney, "Amerikalı dostlarının devreye girmesi bile Siyonist rejimin zayıf ve aciz olduğunun göstergesidir. Siyonist düşman cezalandırılmalıdır ve zaten cezalandırılmaktadır. İran milleti ve silahlı kuvvetlerinin bu kötü düşmana şimdiye kadar uyguladığı ve gelecekte uygulamak üzere planladığı cezalandırma ağır bir cezadır ve onu zayıf düşürmüştür.” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine değinen Hamaney, “ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin.” ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" demşyti.

Trump, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz" açıklamasında bulunmuştu.