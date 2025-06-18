AB destekli kredi garanti fonu, Şekerbank aracılığıyla Türkiye'ye geliyor

Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), Türkiye'de stratejik iş ortağı olarak gördüğü Şekerbank aracılığıyla AB destekli kredi garanti programı NASIRA'yı Türkiye'deki çiftçi ve KOBİ'lerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

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Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, programın ikinci fazı olan "NASIRA+" kapsamında 200 milyon avroluk kredi portföy garanti desteğinin 2025'in son çeyreği itibarıyla uygulamaya geçmesi hedefleniyor.

İlerleyen adımlarda Şekerbank'ın yanı sıra diğer Türk bankalarının da dahil edilmesi planlanan NASIRA+ programıyla finansmana erişimi sınırlı olan küçük çiftçiler öncelikli olmak üzere tarım değer zincirindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan kredi portföyüne AB destekli garanti temin edilebilecek.

FMO'nun Yatırımdan Sorumlu Başkanı Huib-Jan de Ruijter ve Şekerbank Genel Müdür Aybala Şimşek Galpin, Kasım 2024'te FMO liderliğinde 6 uluslararası finans kuruluşundan Şekerbank'a temin edilen 160 milyon dolar kredinin sonuçlarına ilişkin gerçekleştirdikleri basın toplantısında, NASIRA+ programına ilişkin detayları paylaştı.

"Uzun vadeli yabancı kaynağın son bir yılda iki katına yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Şekerbank'ın uluslararası kaynakları kırsal bölgelerdeki küçük üreticilere ve işletmelere ulaştırmada kilit role sahip olduğunu belirtti.

Galpin, uygulanan ekonomi programının sağladığı öngörülebilirliğin de desteğiyle bankanın kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı uzun vadeli yabancı kaynağın son bir yılda iki katına yükseldiğini aktardı.

Söz konusu portföyün tamamının sosyal ve çevresel amaçlara yönelik olarak öncelikle KOBİ ve çiftçilerin finansmanı için edinildiğini vurgulayan Galpin, bu kapsamda FMO'nun bankalarının sürdürülebilir kalkınma odaklı faaliyetlerini uzun yıllardır stratejik bir şekilde desteklediğini paylaştı.

FMO'nun kendi kaynaklarıyla yaptığı yatırımın yanı sıra Türkiye'ye getirdiği yeni yatırımcılarla da hem bankalarına hem de Türkiye'ye uzun vadeli yabancı kaynak girişini desteklediğine değinen Galpin, "Bu bağlamda, Türkiye'de bugün kuruluş amacı tarımın finansmanı olan tek özel banka kimliğimizle ve kırsal kalkınmadaki 72 yıllık öncü rolümüz doğrultusunda söz konusu kredi garanti programı kapsamında FMO tarafından değerlendirilen ilk potansiyel uygulayıcı banka olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galpin, tabana yaygın esnaf, işletme, kadın girişimci ve çiftçi müşterilerin finansman ihtiyaçlarında teminat sağlanmasının zorluğuna dikkati çekerek, "Bankalar NASIRA kredi portföy garanti programı sayesinde finansmana erişimi sınırlı gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sağlayabilecek. Müşteri tabanının genişlemesine ve tabana yaygın kredi büyümesine katma değer sağlayacak 'NASIRA+' programı ile FMO, Türkiye'nin kapsayıcı büyümesine önemli bir yatırım yapacak." değerlendirmelerinde bulundu.

"Desteğin yüzde 95'i kırsal alanlara ulaştı"

FMO'nun kendi kaynaklarıyla verdiği desteğin yanı sıra uluslararası çapta özel ve kamu sermayesini de Türkiye'ye çektiğini aktaran Galpin, şöyle devam etti:

"En son Kasım 2024'te gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında FMO'nun liderliğinde 6 uluslararası kalkınma kuruluşunun katılımıyla sağlanan 160 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisiyle, son 6 ayda kırsal bölgeler öncelikli olmak üzere 10 bine yakın çiftçi, kadın girişimci ve KOBİ müşterimize 6,2 milyar liralık finansman sağladık. Böylelikle yaklaşık 65 bin civarında yeni ve mevcut istihdamı destekledik.

Şekerbank yüzde 72'si üç büyük metropollerin dışında bulunan yaygın ve köklü bir şube ağının yanı sıra tarım bankacılığında oldukça gelişmiş bir ürün ve kredi altyapısına sahip. NASIRA+ programı kapsamında küçük çiftçiler öncelikli olmak üzere tarım değer zincirini önceliklendireceğiz. Yıl başından bu yana tarım kredilerinde sektörün 3 katına yakın büyüme sağladık ve sağlanan bu desteğin yüzde 95'i üç büyük il merkezi dışındaki kırsal alanlara ulaştı."

"Portföyümüzü önümüzdeki yıllarda 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz"

FMO Yatırımdan Sorumlu Başkanı Huib-Jan de Ruijter, NASIRA risk paylaşım programının ikinci fazına Türkiye'nin de dahil edilmesine yönelik çalışmalardan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Ruijter, yaklaşık 200 milyon avro olması planlanan tahsisle Türkiye'nin programda önemli bir odak ülke olacağının altını çizdi.

NASIRA+ ile finansal kuruluşların görece daha riskli ve finansmana erişimi sınırlı kesimlere kredi sağlamasının destekleneceğine dikkati çeken Ruijter, "Bu program, öncelikle kırsal alanlardaki ve tarım sektöründeki küçük ölçekli müşterileri, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik girişimleri, kadınları, gençleri ve finansmana erişimi kısıtlı kesimleri desteklemek, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde finansal kapsayıcılığı ve ekonomik dayanıklılığı artırmak için tasarlanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Şekerbank ile uzun yıllardır yürüttükleri işbirliğinin, yalnızca bir finansman ilişkisi olmadığına değinen Rujiter, şunları kaydetti:

"Şekerbank gibi güçlü ve değer odaklı ortaklarımızla birlikte çalışmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. 2024 sonunda aralarında Türkiye'de ilk özel sektör yatırımını yapan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)'nın da bulunduğu 6 farklı uluslararası kalkınma odaklı kuruluşunu bir araya getirerek liderlik ettiğimiz 160 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sonrasında umuyoruz ki şimdi de Şekerbank ile iş birliğimizi NASIRA+ programı ile geliştireceğiz ve bu yeni adımdan dolayı heyecanlıyız. Şekerbank'ı uzun vadeli stratejik bir iş ortağı olarak görüyoruz.

FMO Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir özel sektörü, sürdürülebilir tarımı ve finansal kapsayıcılığı destekliyor. FMO’nun dünya genelindeki en büyük ikinci ülke portföyünün Türkiye olması, Türkiye’nin potansiyeline ve ekonomisinin dayanıklılığına olan güvenimizin güçlü bir teyididir. Türkiye’deki 640 milyon avroyu aşan portföyümüzü önümüzdeki yıllarda planlanan yatırımlarımızla 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz."

Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal