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MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin İsrail sözlerini hatırlattı: Hesaplaşma yaklaşıyor!

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin İsrail sözlerini hatırlattı: Hesaplaşma yaklaşıyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır" açıklamasına dikkati çekerek, "Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ve iddia ettiği görüşlerine herkes kulak vermeli. Dikkat! Çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

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İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin İsrail-İran çatışmasıyla ilgili açıklamasını hatırlatarak, "Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ve iddia ettiği görüşlerine herkes kulak vermeli. Tehdit sinsi ve yoğun" dedi. Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ve iddia ettiği görüşlerine herkes kulak vermeli. Tehdit sinsi ve yoğun… Hesap ve hedef sahibi elbette İsrail’den ibaret değil, karşımızda Türk ve İslam düşmanlığını varlık sebebi sayan haçlı kafası, Siyonist- Emperyalist azgınlık var. Dikkat! Çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor!"

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