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CHP lideri Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye "Geri dön" çağrısı

CHP lideri Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye "Geri dön" çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti. Muharrem İnce'nin kararını önümüzdeki günlerde Özgür Özel'i ziyaretinde açıklaması bekleniyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti ve Muharrem İnce ile bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye "Geri dön" çağrısı - Resim: 0

Özel'den İnce'ye davet

Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına CHP'ye davet ettik. Kararı kendileri verecek." diye konuştu.

İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." dedi.

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