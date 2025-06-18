Kavrulacağız öyle bir sıcak hava geliyor ki! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
Yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Manisa, Aydın gibi şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 30 dereceye çıkacak.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahminlerini açıkladı.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.
Üç büyükşehirde durum
Tekin, üç büyükşehirde yağış beklenmediğini vurgulayarak, "Ankara'da çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.