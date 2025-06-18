BIST 9.205
DOLAR 39,54
EURO 45,51
ALTIN 4.294,92
HABER /  GÜNCEL

Kavrulacağız öyle bir sıcak hava geliyor ki! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kavrulacağız öyle bir sıcak hava geliyor ki! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Manisa, Aydın gibi şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 30 dereceye çıkacak.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahminlerini açıkladı.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

Üç büyükşehirde durum

Tekin, üç büyükşehirde  yağış beklenmediğini vurgulayarak, "Ankara'da  çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın eski ultra lüks yatı Bodrum'a demirledi! Fiyatını duyan yuh çekti
Trump'ın eski ultra lüks yatı Bodrum'a demirledi! Fiyatını duyan yuh çekti
ABD'nin İran'da denemek için can attığı silah! Dağı deliyor sadece 20 tane var
ABD'nin İran'da denemek için can attığı silah! Dağı deliyor sadece 20 tane var
Vladimir Putin'den sert çıkış! Savaşın başından beri ilk kez bunu söyledi: İsrail artık...
Vladimir Putin'den sert çıkış! Savaşın başından beri ilk kez bunu söyledi: İsrail artık...
Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkıp hastanelik etti!
Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkıp hastanelik etti!
Trump, İran'ın 'nükleer silah üretmediğini' bildiren ABD istihbaratını reddetti
Trump, İran'ın 'nükleer silah üretmediğini' bildiren ABD istihbaratını reddetti
Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı
Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı
Deprem bilimci Ahmet Ercan kaçak çıkan Kuşadası'ndaki villasına bakın ne yaptı
Deprem bilimci Ahmet Ercan kaçak çıkan Kuşadası'ndaki villasına bakın ne yaptı
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüşte! Yıl sonu için olay yaratacak tahmin
Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüşte! Yıl sonu için olay yaratacak tahmin
Gazze'de 32 kişi daha hayatını kaybetti! İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı
Gazze'de 32 kişi daha hayatını kaybetti! İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı
İsrail'de yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı
İsrail'de yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı