BIST 9.299
DOLAR 39,54
EURO 45,55
ALTIN 4.299,73
HABER /  DÜNYA

Gazze'de 32 kişi daha hayatını kaybetti! İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı

Gazze'de 32 kişi daha hayatını kaybetti! İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım için bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'nde Filistinli aileye ait evin bombalanması sonucu biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bombalı saldırı düzenlenen evde 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusu iki çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı
İsrail'de yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı
ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi
ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi
İran'dan İsrail ajanlarına darbe! Tespit edilerek imha edildi
İran'dan İsrail ajanlarına darbe! Tespit edilerek imha edildi
Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu, yeni dönem başlıyor! Bakanlık duyurdu
Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu, yeni dönem başlıyor! Bakanlık duyurdu
Yurt dışından dönemeyen İsrailliler, Tel Aviv'e inmeye başladı
Yurt dışından dönemeyen İsrailliler, Tel Aviv'e inmeye başladı
Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş
Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş
Real Madrid'den Arda Güler kararı! Resmi açıklama geldi
Real Madrid'den Arda Güler kararı! Resmi açıklama geldi
Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara
Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara
Ehliyet sağlık raporu, hac umre parmak izi ücreti ne kadar? Aile hekimliği alacak
Ehliyet sağlık raporu, hac umre parmak izi ücreti ne kadar? Aile hekimliği alacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'ya bakın
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'ya bakın
Benzin ve motorine dev zam! Tabela değişiyor, acele edin depoları doldurun 50 lirayı aştı
Benzin ve motorine dev zam! Tabela değişiyor, acele edin depoları doldurun 50 lirayı aştı
İsrail hükümetinden yerel hava yolu şirketlerine talimat
İsrail hükümetinden yerel hava yolu şirketlerine talimat