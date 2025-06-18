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İsrail hükümetinden yerel hava yolu şirketlerine talimat

İsrail hükümetinden yerel hava yolu şirketlerine talimat

İsrail hükümeti, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdi.

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Haaretz gazetesindeki habere göre, İran ile çatışmaların sürdüğü İsrail'de, İsrail vatandaşlarının yurt dışına uçakla çıkmalarını zorlaştıracak bir adım atıldı.

Tel Aviv yönetiminin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakları, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşların kullanmasına izin verilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği belirtildi.

Bu kararın, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki aşırı kalabalık ve ayrılmayı bekleyen yolcular arasında toplu can kaybı riski yaşanabileceği endişesiyle alındığı ileri sürüldü.

100 ila 200 bin arasında İsrailli yurt dışında kaldı

Haberde ayrıca İsrail'in İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından yurt dışında kalan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan olaylar nedeniyle 100 ila 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı kaydedildi.

Bu İsraillilerin ülkelerine getirilmesi için Tel Aviv yönetiminin tahliye uçuşları yapmayı planladığı ifade edildi.

Ayrıca, tahliye uçuşlarının, 19 Haziran'dan önce başlamasının beklenmediği aktarıldı.

Tahliye için belirlenen plan doğrultusunda İran'ın misillemeleri nedeniyle uçuşların kısıtlı sayıda yapılacağı ve günde ortalama 5 bin kişinin ülkelerine geri getirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Haaretz, 100 ila 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında kalması nedeniyle tahliyelerin 3 haftadan fazla zaman alabileceğine işaret etti.

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