BIST 9.340
DOLAR 39,54
EURO 45,55
ALTIN 4.301,79
HABER /  SAĞLIK

Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek

Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek

Sağlık Bakanlığı, diplomasız estetik müdahalelerden kayıtdışı işlemlere kadar uzanan yasa dışı sağlık uygulamalarına karşı dijital denetim atağı başlattı. Bakan Kemal Memişoğlu, yeni uygulama “REDES” sistemiyle riskli uygulamaların tespit edileceğini duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, diplomasız estetik uygulamalardan kayıt dışı işlemlere, sahte doktorluk vakalarından yasa dışı kliniklere kadar uzanan birçok tehlikeli ve yetkisiz sağlık uygulamasına karşı harekete geçti.

Bakan Memişoğlu duyurdu: REDES sistemi hayata geçiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yasa dışı uygulamalara karşı dijital sistemlerle yürütülen mücadelenin güçlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memişoğlu, “Sağlıkta illegaliteyle mücadele için dijital teftiş sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak rutin denetimlerin ötesine geçtiklerini belirten Memişoğlu, yeni dönemde dijital teknolojilerle desteklenen kapsamlı bir denetim seferberliğine başladıklarını duyurdu. Bu kapsamda yüzde 90’ın üzerinde başarı oranına sahip “Risk Esaslı Denetim Sistemi” (REDES) hayata geçirildi.

İnsan sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit edenler tespit edilecek

REDES’in, sağlık hizmetlerinde insan sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit edebilecek olası riskleri veri analiziyle tespit ettiğini aktaran Memişoğlu, sistemin 81 ilde görev yapan 210 temsilcisi bulunduğunu kaydetti. Riskli bölgeler, merkez ve sahadaki yöneticiler tarafından tanımlanan dijital ekranlar aracılığıyla belirleniyor.

Yeni nesil denetim yaklaşımıyla birlikte dijital araçların denetim süreçlerinde daha etkin kullanılmaya başlandığını vurgulayan Memişoğlu, 5 Aralık 2024’te yayımlanan yönerge doğrultusunda 81 ilde REDES eğitimlerinin sürdüğünü, şu ana dek 39 ilde 440 sağlık yöneticisinin bu alanda eğitildiğini belirtti. Sistemin tanıtımıyla birlikte sadece farkındalık değil, aynı zamanda caydırıcılığın da artırıldığını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı
İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı
İZBAN'da sigara içen yolcu güvenlik görevlisini öldürdü
İZBAN'da sigara içen yolcu güvenlik görevlisini öldürdü
"Sevenler" organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
"Sevenler" organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 zanlı yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 zanlı yakalandı
İsrailli gazeteciden pişkin sözler! İran'ı yendik sırada Türkiye var
İsrailli gazeteciden pişkin sözler! İran'ı yendik sırada Türkiye var
Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelen isim belli oldu! İmralı Heyeti'ne yeni üye
Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelen isim belli oldu! İmralı Heyeti'ne yeni üye
Sinan Burhan ve Zafer Şahin'den 145 bin liralık otelde kaldılar iddiasına sert tepki
Sinan Burhan ve Zafer Şahin'den 145 bin liralık otelde kaldılar iddiasına sert tepki
İran İsrail savaşında dünyanın konuştuğu iddia! New York Times yazdı
İran İsrail savaşında dünyanın konuştuğu iddia! New York Times yazdı
İsrail'den, 'kuzeydeki Celile bölgesine sızan bir İHA'ya karşı koyduk' iddiası
İsrail'den, 'kuzeydeki Celile bölgesine sızan bir İHA'ya karşı koyduk' iddiası
İsrailli eski futbolcudan skandal benzetme: Yarı finalde İran’ı yendik finalde ise Türkiye var
İsrailli eski futbolcudan skandal benzetme: Yarı finalde İran’ı yendik finalde ise Türkiye var
Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüten terör timi yakalandı
Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüten terör timi yakalandı
İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız
İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız