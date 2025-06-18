İZBAN'da sigara içen yolcu güvenlik görevlisini öldürdü

İZMİR'de İZBAN tren istasyonunda dehşete düşüren bir olay yaşandı! İzmir'de İZBAN'da sigara içtiği için trenden indirilen M.D., güvenlik görevlilerine saldırdı. Ağır yaralanan görevli Seydihan Alsaç hastanede yaşamını yitirdi.

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İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen olayda, banliyö treni İZBAN’da sigara içen M.D. (37), uyarılmasının ardından trenden indirildi. Cumaovası İstasyonu'nda görevli güvenlik personeline saldıran M.D., iki güvenlik görevlisini darbetti. Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç (44) ve Hasan K'yi (37) darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik görevlisi hastanede öldü

Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Alsaç, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alsaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sigara içip kapıları tutarak kapanmasını engelleyen kişiye müdahale etmişti

İZBAN tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin tren içerisinde sigara içen ve kapıları tutarak hareket etmesini engelleyen yolcuya Adnan Menderes İstasyonu'nda müdahale ettiği belirtildi. Güvenlik görevlilerinin şüpheliyi Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirdiği ve agresif hareketlerini sürdürmesi üzerine arbede yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Alsaç kafasından yaralanarak yere düştü. Şahıs daha sonra yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü.

-İstasyona çağrılan polis ekipleri olaya müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyük."

Açıklamada, Seydihan Alsaç'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.