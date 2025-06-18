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Rusya: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünyayı nükleer felakete sürüklüyor

Rusya: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünyayı nükleer felakete sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'daki barışçıl nükleer tesislere saldırılarının yasa dışı olduğunu, uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu, dünyayı nükleer felakete sürüklediğini bildirdi.

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Bakanlık, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran ve İsrail arasında gerginliğin artmasının öncelikle İsrail ve İran ile sınır ülkeler ve tüm bölge için riskler oluşturduğuna" işaret edilen açıklamada, Batılı ülkelerin, İsrail'in yıkıcı eylemlerini desteklediği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) kendi görüşlerini empoze ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Batı'nın, küresel nükleer yayılmanın önlenmesi rejimini manipüle etme ve bunu uygun olmayan ülkelerle siyasi hesaplaşma amacıyla kullanma yönündeki girişimleri uluslararası topluma pahalıya mal oluyor. Bu kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İsrail'in İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik devam eden yoğun saldırıları uluslararası hukuk açısından yasa dışı. Bunlar, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor ve dünyayı sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek nükleer felakete sürüklüyor. Rusya, İsrail yönetimini aklını başına almaya ve UAEA'nın denetimine tabi olan nükleer tesislere yönelik saldırıları derhal durdurmaya çağırıyor."

Açıklamada, UAEA'nın, en kısa zamanda İran'daki nükleer enerji tesislerine verilen zararla ilgili tarafsız değerlendirmelerde bulunması gerektiği vurgulandı.

İran'ın, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) bağlı kaldığına, İsrail'in saldırılarını durdurması şartıyla ABD ile nükleer programı konusunda temasları yeniden başlatmaya hazır olduğuna işaret edilen açıklamada, Moskova'nın bu yaklaşımı desteklediği, meselenin ancak diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu kaydedildi.

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