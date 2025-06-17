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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan’dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan’dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran çatışmasının bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, diplomasiyle çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"ÇATIŞMALAR SONA ERDİRİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

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